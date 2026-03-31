31日、ロシア軍による虐殺があったウクライナ・ブチャを訪れた欧州連合（EU）のカラス外交安全保障上級代表（中央）ら（ウクライナ外務省提供・AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のカラス外交安全保障上級代表らは31日、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し「国連憲章に反する侵略行為を含む国際法違反」の責任を追及する決意を改めて表明した。親ロシアのハンガリーを除くEU加盟国に、ウクライナを加えた27カ国との