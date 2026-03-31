ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプでメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が3月31日、2025〜26シーズンの全日程を終えて羽田空港に帰国した。今季はW杯で初優勝を飾るなど個人8度の表彰台。自身初出場となったミラノ・コルティナ五輪では個人ノーマルヒル銅、混合団体銅、個人ラージヒル銀メダルを獲得した。W杯個人総合でも4位に入るブレークのシーズンとなり、「本当に良いシーズンだった