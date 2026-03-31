ロッテ戦に先発した日本ハム・細野＝エスコンフィールドプロ野球日本ハムの細野晴希投手（24）が31日、エスコンフィールド北海道で行われたロッテ戦で無安打無得点試合を達成した。2024年6月に記録した大瀬良大地（広島）以来で、史上91人目、通算103度目。パ・リーグでは23年9月の山本由伸（オリックス、現ドジャース）以来で34人目（36度目）。切れ味鋭い速球を軸に12三振を奪う快投だった。チームは9―0で勝利した。細野