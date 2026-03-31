◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラＤ）阪神がDeNAに快勝し本拠地開幕を白星で飾った。初回、昨年まで在籍していたデュプランティエから2死二塁の好機を作って佐藤輝が右前打を放って先制に成功。5回も1死満塁で中野の二ゴロの間に追加点を奪い“因縁”の助っ人右腕を5回でマウンドから引きずり下ろした。投げては今季初登板の才木が自己最速を更新する158キロをマークするなどパワーピッチで圧倒。6回まで1