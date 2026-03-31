医療機器選定をめぐる贈収賄事件で逮捕・起訴された東京大学医学部の准教授について、大学は30日付で懲戒解雇処分にしたと発表しました。30日付で懲戒解雇処分となったのは、東京大学医学部の准教授・松原全宏被告です。東京大学によりますと、松原被告は2018年9月から2025年5月までの間に、39回にわたって自身の研究に使用しない物品の購入代金を大学に申請するなどして、およそ150万円の研究費を私的に流用したということです。