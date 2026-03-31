ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が３１日、今シーズンを終えて羽田空港に帰国した。Ｗ杯では個人最高４位と２季連続で表彰台には届かなかったが、２月のミラノ・コルティナ五輪では混合団体で銅メダルを獲得。スーツ規定違反で失格となった２２年北京五輪の悪夢を晴らす結果となった１年を総括し、「あっという間の１年。走り抜けられてほっとしている」と満足げな表情を浮かべた。来季の現役続行も明言