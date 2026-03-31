“究極の空冷レストモッド”に熱視線集まる米国カリフォルニアを拠点とするシンガー・ヴィークル・デザイン（以下、シンガー）は2025年10月19日、ポルシェ「911（964型）」をベースにした最新レストモッド「ポルシェ 911 カレラ クーペ リイマジンド バイ シンガー（Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer）」を日本で初公開しました。シンガーといえば、「クラシック」や「DLS」など、空冷エンジンの魅力を極限まで