私（サナエ、30代）は夫（ケンジ、30代）と息子（タク、小3）との3人暮らし。ある日私は仲良しのママ友（シオリ、30代）から、娘さん（マホ、小3）がクラスメイトのマエダユウダイ（小3）くんにいじめられていると聞きました。シオリちゃんは担任の先生やユウダイくんのご両親から謝罪を受けたものの、担任の先生への不信感は消えません。そのため毎日学校へ行ってユウダイくんと担任の先生を見張っているようです。優しいシオリち