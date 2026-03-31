英国発の男性7人組「December10（ディセンバー・テン）」が31日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行われたティーン向けイベント「超十代ウルトラティーンズフェス」で日本初パフォーマンスを行った。大観衆を前に、デビュー曲「RunMyWay」など3曲を披露した。英男性グループ「ワン・ダイレクション」の生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出したクルーズ（19）、ダニー（17）、ヘンドリック（19）、ジョン（19