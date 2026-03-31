女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTERinKORAKUEN2026Mar2」を行った。上谷沙弥の持つワールド・オブ・スターダム選手権に4月26日の横浜アリーナ大会で挑戦する玖麗さやかはさくらあや、安納サオリ、なつぽいと組んで古沢稀杏、伊藤麻希、フワちゃん、葉月組と8人タッグで対戦。フワちゃんと安納が先発。フワちゃんと安納はやり合う。場外でもラクダ固めで絞り上げる。リングでは伊藤と