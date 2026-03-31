新潟市では3月31日、82人が退職。中原市長が辞令を交付し、「どんなに困難なときにも職責を果たしていただいた」と労いました。また、この日は特別職4人も退任。その内の一人が新潟市で女性初の副市長となった野島晶子さんです。保健衛生部長時代には新型コロナ対応の最前線に立った野島さん。副市長への就任は2022年でした。就任当時は…【野島晶子さん】「女性の感性とか、女性ならではの視点というのは、私はあまり好きではなく