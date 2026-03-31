アイドルグループ「超ときめき宣伝部」の“おはる”こと小泉遙香（25）と“ひよりん”こと吉川ひより（24）がこのほど、大阪市内でスポニチアネックスの取材に応じ、「かわいい」だけじゃない奥深さをアピールした。3月4日にグループ10周年イヤーラストを飾るアルバム「ときめきえがお」を発売し、オリコン週間アルバムチャートで初登場1位を獲得。同29日にはメンバーの杏ジュリアが卒業し、5人でリスタートを切った。結成時