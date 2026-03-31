長年、新潟県政を支えてきた県職員が3月31日、退職の日を迎え、花角知事からねぎらいの言葉が贈られました。 県庁で行われた辞令交付式。3月31日付で退職する部局長の職員10人に花角知事から辞令が手渡されました。【花角知事】「皆様におかれては、きょうまで長きにわたり職務に精励いただき、県政の発展にご尽力をいただきました。本当に心より感謝申し上げます」公務員の定年が65歳に向けて段階的に引き上げられたことを受け、