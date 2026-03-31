新潟県は3月31日、三条市の飲食店「割烹仕出し 丸七」が提供した食事を原因とするノロウイルス性食中毒が発生したと発表しました。 県によりますと、3月24日に新潟県三条市の飲食店「割烹仕出し 丸七」で会食した54人のうち12人と、会食参加者が持ち帰った料理を食べた1人の、合わせて13人が25日午後5時ごろから発熱、下痢、吐き気、おう吐などの症状を呈しました。摂食者は計61人で、患者13人の内訳は男性9人（10代～50代