24年11月30日にカタールのアルライヤン競馬場で落馬し、重傷を負ったバウルジャン・ムルザバエフ（33＝カザフスタン）が4月5日にドイツの首都ベルリン近郊のホッペガルテン競馬場で1年4カ月ぶりに復帰する。落馬後、ドイツの地元メディア「ギャロップオンライン」によると椎骨2個と肋骨（ろっこつ）4本の骨折が判明し、肺挫傷と診断。長期休養を余儀なくされた。ムルザバエフはドイツを拠点に活躍。22年に初めてJRA短期騎手