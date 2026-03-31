◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハムがド派手な開幕初勝利を飾った。先発の細野がノーヒットノーランを達成。史上91人目（103度目）で、球団では2022年のポンセ以来4年ぶりの快挙。エスコンフィールドでは初の達成者となった。打線は2回に清宮が3号3ラン、レイエスが1号ソロのアベック弾。7回は清宮が4号ソロ、レイエスが2号ソロの2度目のアベック弾で9特点目を叩き出した。開幕3連戦