演歌歌手の水森かおりが新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」を発売を記念し、３１日に神奈川・小田原市のショッピングモール「ダイナシティ」で歌唱キャンペーンを行った。桂由美氏デザインの新しいドレスを着て登場した水森。新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」をはじめ、前作シングル「大阪恋しぐれ」やシングル「三陸挽歌」の全３曲を熱唱した。水森は「名古屋を舞台にした作品は初めてですが、愛知県としてはアルバム