【モデルプレス＝2026/03/31】タレントでモデルの本田紗来が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子、色白美脚スラリ◆本田紗来、美脚際立つオフショルコーデ本田は、肩をのぞかせたざっくり編みのニットトップスに、チェックの装飾が施されたミニ丈ボトムス姿で美しいスタイルや素肌を披露。