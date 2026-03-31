1644人。鹿児島県鹿屋市の国立ハンセン病療養所「星塚敬愛園」に収容され、ふるさとに帰ることが許されないまま、亡くなった人の数です。 日本ではかつて「らい予防法」により、完治する病気になったあとも患者を強制隔離する政策が長く続きました。その、らい予防法が1996年4月1日に廃止され、あすで30年です。今なお根深い差別や偏見に向き合う人たちを取材しました。 1935年に開園した星塚敬愛園。その納骨堂には、らい予防法