ブルージェイズ岡本和真とロッキーズ菅野智之 PHOTO:Getty Images ロッキーズの菅野智之投手（36）とブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間3月30日（日本時間31日）、メジャーで初対決。 巨人のエースと4番としてチームをけん引した両者の対戦は、2打席15球に及ぶ見応え十分の内容となった。 結果は、岡本が1打数無安打1三振1四球。2回の第1打席では、フルカウントから外