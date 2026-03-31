佐々木朗希（c）SANKEI ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 現地時間3月30日、ドジャースの佐々木朗希投手が本拠地ドジャースタジアムで行われたガーディアンズ戦に今季初登板を果たした。 結果は4回0/3を投げて1失点と試合を作る内容だったが、打線の援護に恵まれず黒星スター