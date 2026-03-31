ロンドン勢は待ちの姿勢、トランプ発言や米軍の会見を控えてドル円１５９円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、小幅の値動き。東京市場での振幅から一転して方向感に欠ける展開が続いている。東京午前にみられた米ＷＳＪ報道などヘッドライン主導の乱高下は一巡している。加えて、本日は月末・四半期末にあたり、ポジション調整のフローが出やすいことも取引を手控える動きが広がっている。日本時間２１時には