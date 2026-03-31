ややドル売りの動き、ドル円は一時１５９．３７レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ややドル売りの動きがみられている。ドル円は本日の安値を159.37レベルへと広げている。ポンドドルは高値を1.3233レベルに更新。ユーロドルは1.1480台へと再び上昇し、東京午前につけた高値1.1491レベルに接近している。米10年債利回りが4.29％台へと低下してきている。 USD/JPY159.38EUR/USD1.1487GBP/USD1.3228