◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコン）日本ハムがロッテを下し、４試合目にしてようやく今季初勝利を挙げた。先発の細野晴希投手（２４）がノーヒットノーランを達成。打線も爆発した。２回に打者１０人の猛攻で一挙７点。２番・清宮幸が２回の第２打席で３号２ラン、７回の第４打席で４号ソロ。３番・レイエスも２回の第２打席で今季１号ソロを放つと、７回の第４打席に右翼へ２号ソロ。１試合２度の２者連続