歌手・ＵＡの息子との２ショットが注目を集めている。２９日に全国ツアーを終えたＵＡ。３１日までにインスタグラムを更新し、「Ｉｌｏｖｅｙｏｕｌｉｋｅｙｏｕａｒｅ．」とつづり、息子で俳優の村上虹郎との２ショットをアップ。両者とも衣装姿で、ＵＡは赤と青の衣装を、村上は上下白のスーツ姿をお披露目した。この投稿にファンからは「最高」「ＵＡさん＆村上虹郎さんの笑顔＆絆に包まれた超最高の２ショット