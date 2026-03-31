◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）ロッテが日本ハム先発左腕の細野晴希投手（２４）を攻略できず、ノーヒットノーランを許した。２０２４年６月７日に広島・大瀬良大地にノーノーを許して以来、球団としては約２年ぶりとなった。チームはカード初戦を落として２連敗で貯金がなくなった。初回、先頭の高部が四球で出塁も、藤原は遊ゴロ併殺打。西川も遊ゴロに倒れた。２回に先発右腕の木村が７