ノルディックスキー・ジャンプ男子で２月のミラノ・コルティナ五輪で３個のメダルを獲得し、ブレイクした二階堂蓮（日本ビール）が３月３１日、今季の全日程を終え、欧州遠征から羽田空港に帰国した。今季はＷ杯で初勝利を挙げ、表彰台も８度立ち、個人総合は４位と躍進。初の夢舞台でも個人ノーマルヒルで銅メダル、ラージヒルでは銀メダルを獲得し、混合団体でも日本チームをけん引くジャンプで銅メダルの立役者になった。「