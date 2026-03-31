お笑い芸人の小籔千豊が3月31日、都内で書籍『愛の小籔大説教』囲み取材に出席した。【全身ショット】おしゃれな衣装で…書籍をアピールした小籔千豊観客の悩みに即興で答える単独トークライブ「小籔大説教」をヒントに、新たに寄せられた悩みに、愛をもって寄り添う、小籔初のお悩み相談本。相談者は、小学生から60代のおじさんまで。悩みも、仕事、友だち、恋愛、子育て、老い、死など幅広い。小籔が吉本新喜劇で10年以上座