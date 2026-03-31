ミラノ・コルティナ冬季五輪で三つのメダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ男子の二階堂蓮（日本ビール）が31日、今季のワールドカップ（W杯）を終えて羽田空港に帰国し「思った通りのシーズンを過ごせた。飛躍の年になった」と満足げに振り返った。W杯では初の表彰台に続き、初勝利もマーク。初の五輪で「銀」を手にした個人ラージヒルでは、頂点にも迫っただけに「悔しさもある。4年後に向けて、気持ちを切り替えて