31日午後3時半ごろ、宮崎県日南市上平野町で「家が燃えている」と119番があった。日南署によると、木造平屋建ての住宅が全焼し、焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかった。このうちの1人は男性。別の男性1人も負傷し、搬送先の病院で死亡が確認された。住人の無職安楽重俊さん（89）と連絡が取れておらず、署が身元の特定を急ぐとともに、出火原因を調べている。署によると、通報の約1時間後に鎮火した。現場はJR日南駅