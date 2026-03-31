1週間前から行方不明になっている京都府南丹市立園部小5年の男児、安達結希さん（11）の通学用リュックについて、29日の発見以前に地元消防団が山中付近を捜索した際には見つからなかったことが31日、分かった。何らかの理由で気付かなかった可能性もある。府警は30、31の両日、リュックが見つかった山中付近を重点的に捜索したが、有力な手掛かりはなかったとしている。リュックは小学校から北西約3キロの山中で、安達さん