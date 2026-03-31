４年ぶりの近畿勢対決となった選抜高校野球の決勝は３１日、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を終盤に突き放し、選抜最多に並ぶ５度目の優勝を飾った。甲子園での決勝は１０戦負けなしで、春夏通算の優勝回数は、中京大中京（愛知）の歴代最多記録１１まであと１に迫った。智弁学園は打線が６安打に抑えられ、２０１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を逃した。大阪桐蔭・西谷監督「川本の投球に相手が合っておらず、完投させ