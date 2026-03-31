「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎とレイエスが２度のアベック本塁打を記録した。七回１死走者なしの場面で清宮幸がロッテ２番手の広畑のストレートを捉え、この日、２本目となる４号ソロをライトへ運ぶと、続くレイエスも１５０キロの直球を捉え、この日２本目の本塁打となる２号ソロをライトへたたき込み、球場は騒然となった。２人はこの日、二回に２死一、二塁から清宮幸が今季