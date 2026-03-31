スターバックスでは、2026年4月1日限定で、スターバックスリワードGold会員限定でStarが2倍になる「Double Star Day（ダブルスターデー）」を実施します。お得に貯めてドリンクチケットなどに引き換えられるスターバックスのポイント制度である「スターバックスリワード」。購入した金額に応じて"Star"が貯まります。このStarを貯めると、ドリンクやフードに使えるeTicketやオリジナルグッズと引き換えられるお得なサービスです。