3月27日、東京・表参道のApple 表参道にて、Apple創立50周年を記念するスペシャルイベント『パフォーマンス：Mori Calliope - 創造性とテクノロジーの祝典』が開催された。出演したのは「hololive English -Myth-」所属のVirtual Artist・Mori Calliope。Apple Music RadioのDJ・みのとのトークセッションや、4曲にわたるライブパフォーマンスが披露され、多くのファンが詰めかけた店内は熱気に包まれた