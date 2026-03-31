女優の中江有里（52）が、28日、Xを更新。熱心な阪神タイガースファンらしいユニークな一言を放ち、ネット上で大きな反響を呼んでいる。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿された写真は、27日に行われた読売ジャイアンツとの開幕戦を観戦する中江のソロショット。東京ドームのグラウンドを背景に、阪神ユニフォ