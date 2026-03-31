【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年６月１１日掲載内容】 【写真を見る】【インスタ200万回再生】驚き！着物が手を加えることなくドレスに変身着付けだけで着物をドレスに変える挑戦（山形）【2025年度話題の記事】 成人式や結婚式など、人生の節目で着た思い出の着物。「もう着る機会がない」「でも捨てられない」。そんな声に応える新たな着方がいま注目を集めています。山形市の呉