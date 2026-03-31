【その他の画像・動画等を元記事で観る】 羊文学は、4月1日にライブ映像作品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here.）” at 日本武道館』を発売。 これを記念して、ライブのオープニングを飾った「そのとき」のライブ映像がYouTubeにて期間限定で公開される。 ■「そのとき」は日本武道館公演の1曲目に披露 過去最大規模のアジアツアーのファイナルとなった日本武道館公演。そんな