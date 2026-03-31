さまざまなものが変わりますが、飲食料品では日清食品の即席カップ麺や即席袋麺などがメーカー希望小売価格で５から１１％、また、味の素の家庭用マヨネーズ製品がおよそ６から１０％の値上げ幅となっていて、日清オイリオの家庭用食用油は８から１４％。さらに日用品では、大王製紙のトイレットペーパーやティッシュなどの紙製品の一部が１０％以上値上げするということです。帝国データバン