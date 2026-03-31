長崎市の幼稚園が新たな「食育」として、作成したレシピ本が完成。 卒園する園児たちに贈られました。 2月、長崎市の矢上幼稚園で行われた「お別れ会」。 （笠松 侑斐 副園長） 「プレゼントです」 園児たちに贈られたのは、園が取り組んできた “食育” を形にした「レシピ本」です。 副園長の笠松 侑斐さん、管理栄養士の勝矢帆香さんのほか、フードコーディネーターや写真家