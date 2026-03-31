中国・北京市の興隆公園で、清掃員が木に咲いた花を竹竿でたたき落とす様子が目撃された。中国メディアの潮新聞が31日に報じた。現場で撮影された動画には、オレンジ色の作業着を着た清掃員が竹竿を何度も木に打ち付けて花を落とす様子が映っている。通りかかった観光客が制止したものの、清掃員は聞く耳を持たなかったという。同公園の担当者は「公園内の清掃係の班長が園内の管理をしやすくするために木に残った（しおれた）花を