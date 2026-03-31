日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日、自身のSNSで本日付けでの退社を報告した。【写真】そらジローを添えて…感謝を伝えた岩田絵里奈アナ岩田アナは自身のSNSにそらジローが添えられた花束を投稿し、「本日をもって日本テレビを退社します」と報告。「入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」