31日、タレントでTBS系の看板番組『アッコにおまかせ！』でアシスタントを務めた横山愛子さんがインスタグラムを更新。芸能活動を一旦終了することを知らせました。【写真を見る】【横山愛子】芸能活動を一旦終了 「またどこかでお会いできる日を」アッコにおまかせ！でアシスタントも横山さんは「本日2026年3月31日をもちまして、芸能活動を一旦終了いたします。」と綴り、長年にわたる活動に区切りを付けることを報告。続けて「