【ローマ共同】イタリア紙コリエレ・デラ・セラは31日、イタリア当局が複数の米軍爆撃機に対し、南部シチリア島にあるイタリア軍基地の使用を拒否していたと報じた。米軍機は中東に向かう予定だったが、イタリア側に事前の許可申請がなかったため、両国の基地使用に関する取り決めに基づいて着陸を認めなかったという。「数日前の出来事」とされ、詳細は明らかになっていない。米軍機が既に離陸した段階になって、中東に向かう