HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、15歳の練習生、SAKURAがプロのコーチから厳しい宣告を受ける場面があった。【映像】コーチが呆れ…やる気が見えない実際のパフォーマンス『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ