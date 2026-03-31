Image: VesnaArt / Shutterstock.com AIが労働者に取って代わったら、どうやって税金を徴収するんでしょう？AIが労働市場をどう変えていくのか、正直なところ、誰にもわかりません。でも、新たな研究結果がヒントになるかもしれません。AIに仕事を奪われても、うまく適応できそうな労働者層があるみたいですよ。AIと雇用の未来を探る新研究ブルッキングス研究所のチームは、今年初めに全米経