女子プロレス「スターダム」の?妖精?なつぽい（３０）と自称?世界一かわいいプロレスラー?伊藤麻希（３０）の因縁が３１日、再勃発した。なつぽいはこの日の東京・後楽園ホール大会で、同じ「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の安納サオリ、さくらあや、玖麗さやかと組み、葉月＆伊藤＆古沢稀杏＆フワちゃんと対戦した。昨年８月まで東京女子プロレスに参戦していた伊藤は、１月の後楽園大会でスターダムに入団。２０２０