寒さが和らぎ、軽やかな装いを楽しみたい季節がやってきました。真っ先に手に取りたいのは定番でもありトレンドにも浮上している「ジーンズ」。とはいえ、身近なアイテムだからこそ、コーデがマンネリになったりスタイリングに迷うことも多いのでは？ そんなお悩みを解消すべく、40・50代のショップスタッフさんの最旬ジーンズコーデをご紹介します。マンネリを打破して春ファッションを楽しみましょう！