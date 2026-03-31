真冬に捨てられていた子猫が保護された動画に感動の声が多く集まっています。動画には「幸せになってね！」「寒い中よく頑張ったね」等のコメントが寄せられ11万回以上再生されているようです。 【動画：真冬に捨てられていた子猫を保護…『優しさあふれる展開』に感動】 寒空の下子猫が… YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、真冬に捨てられていた子猫を保護したときの出来事です。ある日、保