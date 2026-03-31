筆者が学生時代に初めて働いた有名ファーストフード店でのエピソードです。そのお店には、いつも来店される50代くらいの女性客がいました。ある日、彼女が店内でナゲットを食べ終わったあと、「中にホコリが入ってたんだけど、どうしてくれるの！？」と空になった箱をレジにドンっと叩きつけたのですが…… あとから乗せたようなフワフワのホコリ